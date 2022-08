Durísimo reclamo de Baby Etchecopar a Viviana Canosa por su salida de A24: “Escrachando a quién sea”

Viviana Canosa renunció a su programa de A24 y esto generó un inmenso revuelo mediático, incluso su exjefe Jorge Rial habló del tema en C5N.

Ahora, quién se sumó a la polémica es ni más ni menos que Baby Etchecopar, que compartía canal con la diva.

Un texto fuerte para Viviana Canosa

El animador comenzó su declaración con el tono sincero que lo caracteriza: “Me tomé unos días para retornar con más fuerza y escuchar un poco a la Argentina desde afuera. Realmente nos ven como el hazmerreír del mundo, con una crisis que más que terrible es bochornosa”.

Y confesó: “Me alejé por unos días de los medios pero no de la gente con la que permanente tengo contacto desde donde sea que esté, y me acabo de enterar de lo que sucedió con mi compañera Viviana Canosa y pensé mucho antes de mandar esta nota porque es mi compañera aunque no comparta los escraches a nadie“.

Baby Etchecopar conduce “Basta, Baby”, por A24, el programa posterio al de Viviana Canosa.

Confesiones y pedidos

Baby reconoció: “Volvé, Vivi, te quiero mucho, sos mi amiga y creo que somos más útiles con una cámara y un micrófono, peleando por la gente que haciéndonos eco de un video casero escrachando a quien sea“.

Y agregó: “Vivi, nosotros no somos eso, estamos más allá, la gente nos quiere y nos respeta porque no les mentimos. Estamos en una confrontación cuerpo a cuerpo para terminar con los corruptos, y la estamos ganando, nos cuesta mucho cada centímetro, y nos están esperando. Pero falta poco para las próximas elecciones y los gobiernos no se cambian con escraches; y la gente ya se dio cuenta dónde están los corruptos“.