Viral: Vino a estudiar a Córdoba y su familia lo dio por muerto

Una loca historia se volvió viral en Twitter. Se trata de Renzo Alessio, quien compartio la anécdota a través de la red social y rápidamente fue compartida.

Fuente: Vía Córdoba.

“No puede ser que me acuerde todos los días de cuando la policía me rompió la puerta para ver si estaba vivo, entraron a mi departamento y yo estaba durmiendo. Lo peor es que me hice el malo y digo, ‘¿que hacen acá?’ y el policía comunica a la comisaria el individuo está con vida”, expresó Renzo en su cuenta personal.

A partir de ese tuit se abre un hilo en el que relata qué sucedió exactamente: “Resulta que me voy a vivir a Córdoba para estudiar, el segundo día de vida en CBA le digo a mi mamá ‘mañana llamame temprano, tipo 8, porque me junto a desayunar con los chicos, yo ahora me voy a dormir (eran la 1 am)’ resulta que se me ocurre sentarme a repasar”.

“Cuando me siento a repasar me cebo y veo la hora y eran 5 am, (nunca le avise a mi mamá que me acosté a esa hora) llegan las 8 am mi mamá me llama y yo no contesto (no había escuchado las alarmas yo); 8.20 sigo sin contestar y así hasta las 9.30. A las 9.30 le dicen a un vecino que me toque la puerta, me tocaban timbre, la puerta y yo no contestaba (me tocaban de tal forma que se entero todo el piso de que me estaban llamando a mi) el vecino habla con mi vieja y mi mamá le dice que por favor abran la puerta”, siguió con su relato.

“Al momento de abrir la puerta el cerrajero dice que se tiene que presentar con la policía, así que se hace una especie de denuncia a la policía para que me pueda abrir la puerta, ( a todo esto mi familia me había dado por muerto, lloraban)”

“Llega la policía al domicilio y patean la puerta, yo seguía sin atender, la rompen con unos taladros y cuando entran a mi pieza con tres testigos, yo estaba durmiendo, le pregunto, ‘¿qué hacen acá?’ y antes de responderme el policía comunica ‘el individuo está con vida en el domicilio’”.

“Agarro el celular después de eso y tenía 124 llamadas perdidas y eran las 12 am, se va la policía y llega mi familia. Fue la mejor anécdota de mis tres meses viviendo solo. Moraleja: no me den por muerto”, finaliza su historia.

Se generaron muchísimas interacciones entre usuarios a partir de la anécdota compartida. Entre ellas una amiga hizo un comentario recordando la situación: “Yo calmando a tu hermana y por dentro pensando ‘se murió re chico, pobre'”.

Muchos internautas se identificaban con el relato: Si te fuiste a estudiar a otra provincia y no te dieron por muerto haciendo un escandalo, ¿realmente fuiste? jajaj a mi me paso después de una salida pero no llamaron a la policía, solo a mis amigos y hasta a sus papás“, comentó una usuaria.