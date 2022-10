"¡Noo, amigo, se te salió todo el ojo!": volvía de bailar y vivió una situación dramática

Una joven relató a través de su cuenta de Twitter la increíble situación que le tocó vivió luego de salir de un boliche en plena madrugada.

La historia se volvió viral.

Con amigos así no hacen falta enemigos

El post se volvió viral y consiguió decenas de comentarios. La usuaria comentó que volvía de bailar cuando presenció un accidente de moto y, al ser enfermera, decidió ayudar al herido pero todo terminó convertido en una tragicomedia.

"Me puse en modo mi profesión y le digo ‘te sangra solo la nariz, quedate tranquilo'", relató la mujer, el problema fue que justo en ese momento, otra persona se acercó y dijo lo que no debía.

La mujer fue contundente en su relato: "Entonces Viene un fisura y le dice: '¡Nooo, amigo, se te salió todo el ojo'". Y cerró: "Así quedé". El texto fue acompañado con una divertida imagen de Guillermo Francella en uno de sus característicos gestos como Pepe Argento.

Los médicos aconsejan llevar calma al paciente, sin importar lo dramática que sea la situación.

Repercusiones y comentarios

El tuit tuvo más de 53.000 likes y muchas personas contaron su propia experiencia al respecto: "Me pasó: me chocaron, me hice ver, el de la ambulancia me dice: 'Tranquila, solo te golpeaste'. Y mi amigo: 'Ay, no sé, el pie no debería doblarse de esa forma'. Me largué a llorar".

Otra persona reveló: "Mi novio pero a la inversa. Me manda mensaje: 'Amor, choqué. Estoy hecho pelota, pero bien'. Hecho pelota pero bien = una clavícula partida en 3, tobillo en 2, el otro pisado por la rueda del camión, dos meses sin caminar, seis de licencia y contando".

Los accidentes en motos son los que ocurren con mayor frecuencia.

El final de la historia

Muchos le exigieron a la joven que cuente el final de la historia: "Ahora queremos saber si se le salió el ojo o no"; "Necesito saber como sigue la historia"; “¿Pero cómo tenía el ojo?".

La joven reveló: "Por lo que se veía se había hecho un corte grande en la ceja y daba la impresión de que era el ojo porque tenía todo sangre en esa parte y el fisura solo quería asustarlo, jajaja".