Fuerte pelea en un chat de vecinos, con insultos y chicanas, se viralizó: "¿Pero quién te crees que sos?"

La convivencia no es un tema fácil, especialmente cuando hay viejas facturas pendientes entre vecinos que terminan saliendo a la luz de la peor manera.

Un comentario casual que terminó en pelea

Todo comenzó cuando una mujer llamada María contó: "La señora que me limpia se tropezó y casi se fractura". Un hombre llamado Simón le respondió y la cibernauta le dijo: "¿Qué te reís?".

En ese punto, la situación comenzó a complicarse. El hombre le dijo: "¿Vos ves risa? Mirá las 'tonterías' que decís". María se enojó: "Sí. Sos un maleducado".

Simón no se quedó callado: "Y vos una 'tonta'. Tenés 70 años y te la pasás quejándote por 'tonterías'". Obviamente, María fue al hueso: "No lo sé, mis nietas están muy bien educadas y respetan".

El hombre no aceptó el argumento y le dijo: "No sé. A mi no me respetaron la bici. Señora, cállese". María le contestó con un fuerte improperio y agregó: "¿Pero quién te crees que sos?".