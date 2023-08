Internaron a César Luis Menotti: preocupación por la salud del DT de 84 años

César Luis Menotti se encuentra hospitalizado: el director técnico que se consagró campeón del mundo con Argentina en 1978 sufrió un accidente inesperado.

Preocupación por el referente del fútbol

El periodista mexicano José Ramón Fernández escribió "Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho".

Y agregó: "Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina".

Menotti, de 84 años, sufrió una caída en su casa y, por el golpe recibido, tuvo una hemorragia interna, por lo que debió ser hospitalizarlo.

Según allegados al DT, si evoluciona de acuerdo a lo esperado, entre el martes y el miércoles podría recibir el alta para retornar a su hogar.