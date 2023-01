Batalla campal a piedrazos y botellazos entre jóvenes de Merlo: la policía llegó dos horas tarde

Un hecho realmente extraordinario sucedió en el partido de Merlo, más específicamente en el barrio de Parque San Martín.

Dos grupos de jóvenes se enfrentaron a piedrazos y botellazos, causando daños en viviendas y en la vía pública, ante la desesperación de los vecinos.

La policía ausente

Los incidentes fueron denunciados, pero la policía llegó al sitio dos horas tarde, cuando los dos bandos ya se habían retirado hacía rato.

Una vecina que tiene un puesto de diarios en el lugar contó: "Abro el kiosko a las 5.30, pero esa vez tuve que esperar porque estos chicos habían comenzado a tirarse piedras y no terminaban más. Causaron muchos destrozos".

Las imágenes que se viralizaron muestran a unos 40 jóvenes, divididos en dos bandos de 20, que se arrojan piedras y botellas mientras se insultan.

Un hombre que presenció el enfrentamiento relató: "Rompieron vidrios, un desastre. No es la primera vez que pasa. Yo estaba trabajando y me enteré por los destrozos y por lo que me dijeron los vecinos".

Reclamo a la intendenta

Los vecinos usaron sus redes sociales para exigirle a la intendenta, Karina Menéndez, que ponga más patrulleros en las calles.

Los mensajes fueron durísimos: "Intendenta ponga policía. Póngase las pilas mande patrulleros a recorrer"; "¿Dónde está la policía? ¿Tenemos que esperar que maten a un chico para pedir a los policía, señora intendenta?"; "¿Dónde está la policía? Rompen las casas ajenas, la verdad que tienen que estar todos presos. Es una vergüenza Merlo".