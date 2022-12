Viral: Se cansó de no poder caminar por la vereda de su casa por los manteros y les revoleó todo

Hay situaciones que se salen completamente fuera de control y eso ocurrió con una mujer que se cansó de ver los manteros tomando la vereda de su casa y los enfrentó.

Una mujer de fuerte carácter

En el barrio de Flores, una mujer se cayó al tropezar con los productos que los manteros habían colocado en la vereda de su edificio.

Enojadísima ante una situación que se venía repitiendo desde hacía largo tiempo, la anciana se enfureció y comenzó a revolear la mercadería, exigiéndoles que se vayan.

Cansada de los manteros

Tras la viralización de la historia, la mujer, llamada Liliana, dio una nota televisiva donde reconoció que previo al incidente tuvo una discusión con los manteros y ellos la insultaron, lo que incrementó su indignación.

Remarcó que tanto ella, como su familia y sus vecinos ya tuvieron problemas con los manteros, que están situados frente a su edificio. Incluso en una oportunidad su hijo fue golpeado por los vendedores por haber salido a pasear con su perro.

Consultada si volvería a actuar así, la mujer confesó: "Espero que no, pero si sirvió, vale. A mi no me gusta perder los estribos".