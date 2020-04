Se trasladó escondida en el baúl de un auto para encontrarse con un joven y lo transmitió por instagram

Una joven que violó la cuarentena y viajó escondida en el baúl de un taxi para verse con un chico, no tuvo mejor idea que filmarse mientras viajaba en el baúl y publicarlo en su cuenta de Instagram. Ahora es buscada por la policía.

"Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos“, dice la joven en el video. Ella misma transmitió la situación en sus historias de Instagram y otra usuaria de la red social, indignada, viralizó los videos.

Violó la cuarentena para ir a ver al novio, se metió en el baúl de un taxi, burlaron el control policial en Puente Pueyrredón y ella decidió subirlo a sus redes sociales. Ahora la busca la policía 😂 pic.twitter.com/1A3Ilbh4K5 — Samu (@samu3lmusic) April 9, 2020

La infractora borró todas sus cuentas sociales mientras la policía la busca para aplicarle una multa.