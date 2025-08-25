Villarruel y Mayra Mendoza se cruzan en redes tras escándalo de coimas en la Andis

Un nuevo enfrentamiento político se desarrolla entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en medio de acusaciones por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

¿Qué desencadenó la polémica entre Villarruel y Mendoza?

La controversia comenzó cuando Mayra Mendoza publicó en la red social X una conversación de 2020 entre Villarruel y Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis. En su posteo, Mendoza insinuó que Villarruel podría estar relacionada con los supuestos pedidos de coimas expuestos en los audios filtrados, afirmando que “todo llega” y que “la verdad siempre sale a la luz”.

Además, la intendenta acusó a la administración actual de ser “una banda de corruptos”, mencionando directamente a Villarruel y al presidente Javier Milei.

Reacción de Villarruel y escalada del conflicto

Victoria Villarruel respondió rápidamente, afirmando: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidenta de la Nación”. Aunque en los audios no se menciona su nombre, dentro del oficialismo se especula sobre una posible implicación de Villarruel en la difusión de los mismos, en el contexto de su compleja relación con Milei.

El cruce de acusaciones continuó, con Mendoza arremetiendo nuevamente mediante comentarios como: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”. Este intercambio resalta la polarización en la política argentina respecto a la lucha contra la corrupción.

Impacto político de las acusaciones en la situación actual

La disputa no solo saca a la luz enfrentamientos internos en la administración actual, sino que también subraya cómo las acusaciones de corrupción pueden ser utilizadas como herramientas políticas. La causa por las supuestas coimas en la Andis se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre diferentes sectores del oficialismo y la oposición.

Este episodio refleja la intensificación del clima político en Argentina y cómo temas de corrupción se entrelazan con luchas de poder, ayudando a definir el rumbo de la discusión pública en el país.