Viernes con temperaturas agradables antes de un fin de semana con tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes será una jornada ideal para disfrutar al aire libre en la provincia de Buenos Aires. Se espera un ambiente cálido, con cielo apenas nublado y una circulación de viento del Norte y Noreste que favorecerá el ascenso de la temperatura.

Para este 14 de noviembre, los registros térmicos oscilarán entre 19° y 29°, marcando uno de los días más estables de la semana. Sin embargo, este buen tiempo tendrá un final marcado, porque la inestabilidad se hará presente durante el fin de semana.

Pronóstico extendido para la provincia de Buenos Aires

A continuación, un cuadro sintético y claro con la tendencia prevista:

Viernes

Variable Detalle Temperatura 19° / 29° Cielo Parcialmente nublado Viento Norte y Noreste Condición general Jornada cálida y estable

Sábado

Variable Detalle Temperatura 19° / 31° Cielo Nublado en aumento Lluvias Tormentas fuertes durante la noche Notas Inicio del cambio de tiempo

Domingo

Variable Detalle Temperatura 18° / 24° Cielo Mayormente cubierto Lluvias Tormentas desde la mañana Viento Sur, con ráfagas intensas hacia la noche Notas La jornada más inestable del fin de semana

Un cierre de semana que anticipa un brusco descenso térmico

El domingo será, según los especialistas, el día más complejo del período.

Las tormentas se extenderán desde las primeras horas, acompañadas por un marcado descenso térmico y vientos del Sur que podrían intensificarse hacia la noche.

El contraste entre el calor inicial del sábado y las precipitaciones intensas que llegarán luego confirma el cambio de masa de aire que afectará a buena parte del territorio bonaerense.