Viernes con temperaturas agradables antes de un fin de semana con tormentas

Francisco Díaz
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes será una jornada ideal para disfrutar al aire libre en la provincia de Buenos Aires. Se espera un ambiente cálido, con cielo apenas nublado y una circulación de viento del Norte y Noreste que favorecerá el ascenso de la temperatura.

Para este 14 de noviembre, los registros térmicos oscilarán entre 19° y 29°, marcando uno de los días más estables de la semana. Sin embargo, este buen tiempo tendrá un final marcado, porque la inestabilidad se hará presente durante el fin de semana.

Pronóstico extendido para la provincia de Buenos Aires

A continuación, un cuadro sintético y claro con la tendencia prevista:

Viernes

VariableDetalle
Temperatura19° / 29°
CieloParcialmente nublado
VientoNorte y Noreste
Condición generalJornada cálida y estable

Sábado

VariableDetalle
Temperatura19° / 31°
CieloNublado en aumento
LluviasTormentas fuertes durante la noche
NotasInicio del cambio de tiempo

Domingo

VariableDetalle
Temperatura18° / 24°
CieloMayormente cubierto
LluviasTormentas desde la mañana
VientoSur, con ráfagas intensas hacia la noche
NotasLa jornada más inestable del fin de semana

Un cierre de semana que anticipa un brusco descenso térmico

El domingo será, según los especialistas, el día más complejo del período.

Las tormentas se extenderán desde las primeras horas, acompañadas por un marcado descenso térmico y vientos del Sur que podrían intensificarse hacia la noche.

El contraste entre el calor inicial del sábado y las precipitaciones intensas que llegarán luego confirma el cambio de masa de aire que afectará a buena parte del territorio bonaerense.

Después de la tormenta, se anticipa una ola de calor en Provincia de Buenos Aires
