Pablo Alarcón apuntó contra el Gobierno: "Han destruido todo, son corruptos y nos mintieron"

Pablo Alarcón se convirtió en noticia, días atrás, al contar que cobra 70 mil pesos de jubilación y revelar que hace teatro a la gorra para llegar a fin de mes. Ahora el actor habló en LN+.

Duras palabras

El artista apuntó contra el gobierno: "No hay más nada en el país. Han destruido todo porque son corruptos, nos mintieron. Están sostenidos por esos alcahuetes que son testigos de sus saqueos. Y no tienen un ejército que los defiendan. Los corruptos hipnotizan, no quieren ser obedecidos, quieren ser amados e idolatrados".

Sobre su trabajo a la gorra, en Plaza Francia, aseguró: "No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar ya a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir".

Luego, Alarcón volvió al tema político: "No me preocupa Massa, me preocupa lo que viene. Quiero un gobierno republicano, donde se gobierne a través del Congreso, no quiero mesianismos. No conozco otro peor momento del país que ahora". Sus palabras se volvieron virales.

