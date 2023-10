Un hombre quiso incendiar un local del PRO, se le prendió fuego la ropa y debió escapar: lo busca la policía

En las ultimas horas se conoció un hecho muy fuerte: un hombre intentó prender fuego el frente de una sede del PRO, en el partido bonaerense de Morón.

Un suceso inesperado y terrible

Todo sucedió pasadas las 2.30 de la mañana de este lunes, en la esquina de Intendente Agüero y Rodolfo Monte.

En las imágenes, se ve a una persona cubriendo con un líquido inflamable el frente del local partidario. Al encenderlo, se produce una explosión y la ropa del hombre se prende fuego.

El autor del ataque corrió, cubierto en llamas, y se arrojó al suelo, donde consiguió apagar el fuego. Minutos después, escapó del lugar.

Horas más tarde, Leandro Ugartemendia, candidato a intendente de Juntos por el Cambio, compartió las imágenes del hecho en su cuenta de Twitter.

“Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen Intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en Agüero. Sé que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar”, escribió Ugartemendia.

