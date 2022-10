Perdió la memoria en un accidente y se convirtió en indigente hasta que un video viral lo salvó

Antonio se hizo famoso por una grabación que se viralizó en las redes sociales. Allí se lo ve pidiendo dinero en la calle y a un joven dándole un abrazo.

El hombre había perdido la memoria y no se acordaba de su nombre, la dirección de su casa y tampoco de su familia. Gracias al gesto del veinteañero que lo ayudó, y a la persona que grabó el momento y lo subió a las redes sociales, Antonio pudo encontrarse con su mujer, que llevaba meses buscándolo.



Ver este vídeo en YouTube El abrazo que emocionó a todos entre Antonio y el joven que lo ayudó.

Amor verdadero

Claudia, la mujer de Antonio, contó: "Había hecho la denuncia desde que desapareció, andaba buscándolo y no tenía noticias. Salía a buscarlo por las calles, hacía publicaciones en Facebook. Me decían que lo habían visto por aquí y por allá y yo caminaba esos lugares".

El hombre contó que perdió la memoria tras el accidente que sufrió tras intentar suicidarse: "Me quise tirar abajo de un tren, me golpeé la cabeza y perdí la memoria. No me acordaba de mi papá, de mis hermanos, de mi esposa Claudia. Me olvidé de cómo me llamaba, donde vivía".

Antonio confesó el motivo detrás de su decisión de quitarse la vida: "Yo sufría de depresión, me sentía solo, agotado, cansado".



Ver este vídeo en YouTube Final Feliz: Antonio junto a su esposa y el hombre que lo ayudó.

Una compañera inseparable e incansable

El hombre confesó que el amor de Claudia "lo transformó": "El amor todo lo puede. Ella se jugó por mí". Ahora, continúa su tratamiento para recuperar la memoria.

Su esposa es sincera: "Al principio, era estar con alguien que no me reconocía después de 16 años. Se tapaba la cara, no me quería mirar".