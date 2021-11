Vídeo: una mujer policía quedó presa por manejar borracha e inventar un abuso sexual

Una mujer policía de la Ciudad quedó presa por manejar borracha a contramano en la Panamericana e inventar que fue víctima de abuso sexual por parte de los policías que la detuvieron. Su pareja, y compañero de la fuerza, también fue detenido. Ambos fueron separados de sus cargos.

El hecho ocurrió el sábado pasadas las 06:00 horas cuando Lorena Centurión y Nelson Guzmán tomaron a contramano el Acceso Norte y llegaron hasta el peaje de Boulogne. La policía bonaerense detuvo el vehículo en el que se encontraban a bordo estos dos oficiales de la Policía de la Ciudad totalmente alcoholizados y con sus armas reglamentarias.

Desesperada, la mujer se bajó del auto y comenzó a amenazar a sus colegas con denunciarlos por abuso sexual si no la dejaban pasar: “Quién gana, yo gané. Hago una denuncia porque ustedes me acosaron a mi. Saben que pum listo me chupa un huevo. O me dejan pasar el auto o hago denuncia judicial. Listo ustedes se van conmigo”.

Acto seguido, llamó a su jefe y comenzó a fingir una situación de abuso, en la que incluso llegó a bajarse los pantalones: “Mirá como estoy, el pantalón todo bajo, jefe. Mirá como me hicieron. Quisieron abusar de mi”.

Ahora la mujer policía quedó presa por 7 días por manejar borracha e inventar un abuso sexual, además de ser desafectada de la fuerza. En cambio, su novio recibió un castigo de 10 días de arresto y también fue relevado de su cargo.