Video: una joven luchó contra un falso repartidor en moto que le robó el celular en Ramos Mejía

Una joven luchó cuerpo a cuerpo con un falso repartidor que le robó el celular a plena luz del día en Ramos Mejía. Una cámara de seguridad grabó el momento en que pelea para recuperar el aparato.

El hecho ocurrió el viernes pasado cerca de las 15:30 horas en la zona de la calle Alvarado, entre Avellaneda y Alvear, en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Una chica circulaba por la zona cuando un motochorro, que simulaba ser un repartidor de comidas, le arrebató el celular subiéndose a la vereda.

Para intentar resguardar el teléfono, lo arrojó de una vereda a la otra, pero el motochorro se dirigió hasta allí para sustraerlo. La víctima hizo lo mismo, y cuando el delincuente se agachó para recogerlo, sin bajar de la moto, ella lo empujó con fuerza, logrando derribar el rodado. Sin embargo el delincuente quedó de pie y ella lo golpeó con su mochila, pero no pudo evitar que el falso repartidor escapara con su celular.

“No me dio tiempo casi a nada; me dijo ‘dame el celular que te pincho’. Mi reacción fue revolear el teléfono lo más lejos que pude. Intenté recuperarlo, pero fallé. Si hubiese estado con mi nene de dos años no sé si podría haber hecho esto”, declaró en una entrevista televisiva la víctima, que trabaja como estilista en la zona.