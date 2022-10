Captan el momento en que un turista cae en las Cataratas del Iguazú

Con el correr de las horas, son más más las interrogantes que certezas sobre la caída de un turista argentino que recorría las Cataratas del Iguazú.

Aunque la búsqueda continúa a pesar de las grandes corrientes de agua que se han registrado las Cataratas en las últimas horas; aún no se ha determinado la ubicación del hombre, pero si se halló una zapatilla.

La imagen del momento en que el hombre cae al agua

Ante esta situación, Martín Britez, Juez de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú, brindó hoy más detalles sobre el accidente en las cataratas; mientras recopilan la mayor cantidad posible de testimonios.

Britez comentó que “si bien algunas personas vieron cuando cayó el hombre al agua, no saben precisar si se trató de una caída por una imprudencia o de una decisión personal”. Además, agregó que el sujeto, una vez en el agua, no pidió ayuda.

Mientras continúan las tareas de investigación en la zona de la desaparición y en la desembocadura de las Cataratas del Iguazú, el juez advirtió que no hay reclamos por el turista desaparecido; el hombre no estaba acompañado por ninguna persona y no se radicaron denuncias relacionadas con su desaparición.

En el lugar del hecho, un equipo de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes encabezan el operativo de búsqueda, encontraron una zapatilla que usaba el hombre en ese momento.