¡IDEAS QUE SUMAN! 👏👏 Martín es un joven de #Chascomús que tuvo la genial idea de diseñar un respirador mecánico con productos de fácil acceso. Para el armado utilizó un cigüeñal, una cadena de moto y un motorcito de limpia parabrisas. ¡Mirá el video!