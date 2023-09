Video: Fue a pedirle a la Virgen del Milagro que no lo "gorreen" más y se volvió viral

Durante la celebración de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta, cientos de fieles se congregaron para rendir homenaje a los santos patronos, y uno de los momentos más destacados fue el pedido inusual de un hombre que se volvió viral.

Según información oficial, alrededor de 700 mil fieles, provenientes de Salta y diferentes lugares de Argentina, participaron en las actividades religiosas, y se estima que más de 80 mil personas realizaron peregrinaciones.

El hombre, identificado como un peregrino, se destacó por su sincero y peculiar pedido a la Virgen. En una entrevista, expresó: "Soy peregrino. He venido porque a mí me han gorreado, y le he venido a pedir a la virgencita que ya no me gorreen más, que ya no me gorreen más, por favor". Su comentario rápidamente se volvió viral en las redes sociales y generó comentarios y reacciones diversas por parte de los internautas.

Posteriormente se conoció que se trataba de Dano Cuellar, un humorista salteño, que se encontraba en la peregrinación y decidió aprovechar la ocasión para crear contenido con el curioso objetivo de pedirle a los santos que su pareja deje de serle infiel.

A través de su cuenta de TikTok e Instagram @danocuellar, recibió miles de likes y comentarios.