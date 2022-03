Asqueroso pero efectivo: con agua de cloacas apagaron el incendio de un auto en La Matanza

El conductor de un camión atmosférico que circulaba por la Ruta 3, ayudó a evitar la explosión de un auto con GNC ofreciendo apagarlo con los desechos que transportaba.

El insólito episodio ocurrió en el kilómetro 32 de la Ruta 3, en jurisdicción del partido de La Matanza en momentos que Carlos, el chofer del camión atmosférico, advirtió que dos hombres intentaban apagar las llamas con matafuegos pero no podían lograrlo.

“Me pasó lo mismo que si hubiera visto que estaban asaltando a alguien: paré para ayudar, no me podía hacer el distraído”, dijo el trabajador solidario.

Ocasionales testigos que circulaban por la zona grabaron un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El chofer del camión atmosférico aseguró que el automovilista estuvo de acuerdo en recibir pronta ayuda sin importar el material que se utilizaba para extinguir las llamas.

Finalmente, tras su intervención el fuego puso ser controlado. el dueño del coche siniestrado le agradeció y Carlos, el camionero solidario, siguió con su jornada laboral.

“Tenía tres cuartos de tanque y prácticamente lo agoté, porque el auto no se apagaba más. Mi temor era que hubiera criaturas y que no se pudiera apagar, así que no dudé en ayudar”, relató el camionero del conurbano bonaerense.