Video: así es la casa del horror donde hallaron a las tres jóvenes asesinadas

Eric Olivera
Noticia 2025 20250925 125446 0000

En la madrugada del miércoles 24 de septiembre, la Policía Bonaerense descubrió los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela. Las jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas desde el viernes anterior.

La casa, ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar, presentaba un estado de abandono y desorden. En el patio trasero, los cuerpos estaban enterrados en una zona de tierra removida. Las autoridades encontraron manchas de sangre en las paredes y un fuerte olor a lavandina, lo que indicaba intentos de limpieza recientes. Dos personas, un hombre y una mujer de 18 y 19 años, fueron detenidas en el lugar por su presunta implicación en el crimen.

Bullrich cuestionó a Kicillof por sus declaraciones tras el crimen de las tres jóvenes
Mirá también:

Bullrich cuestionó a Kicillof por sus declaraciones tras el crimen de las tres jóvenes

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las víctimas fueron engañadas por una organización transnacional de narcotráfico. Las jóvenes fueron atraídas bajo el pretexto de participar en un evento, pero fueron llevadas a la casa donde fueron torturadas y asesinadas.

Las autopsias revelaron detalles macabros: Lara sufrió amputaciones en los dedos de la mano izquierda y quemaduras en el cuerpo; Brenda presentaba fracturas en el cráneo y heridas punzocortantes; y Morena también presentaba signos de tortura. Se sospecha que el crimen fue una “venganza narco”.

Cuatro personas han sido detenidas en relación con el caso, y la investigación continúa bajo la intervención de la PROCUNAR.

¿Cuál es el futuro de los plazos fijos ante la baja de tasas del Banco Central?
Mirá también:

¿Cuál es el futuro de los plazos fijos ante la baja de tasas del Banco Central?
Compartir este artículo
bolido luz noche
VIDEO: Misterio por extrañas luces que iluminaron el cielo en varias provincias argentinas
Sociedad
1758734291413
Trágico accidente en ruta 51: Una madre y su hijo murieron calcinados
Provincia
cuanto sale escriturar casa o terreno argentina
El mercado inmobiliario da señales de enfriamiento tras meses de crecimiento constante
Provincia
Noticia 2025 20250924 202017 0000
Kicillof rompe el silencio sobre el triple crimen: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico”
Provincia Sociedad
Alerta sanitaria en Dolores: detectan brote de triquinosis en la ciudad
Dolores
intendente villegas
Del triunfo con JxC a su pase a Fuerza Patria: el zigzag político de un intendente bonaerense
Provincia
hallaron dos cadaveres
Horror en Florencio Varela: confirman que los cuerpos hallados son de Brenda, Morena y Lara
Provincia

Más leídas