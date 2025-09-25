Video: así es la casa del horror donde hallaron a las tres jóvenes asesinadas

En la madrugada del miércoles 24 de septiembre, la Policía Bonaerense descubrió los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela. Las jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas desde el viernes anterior.

La casa, ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar, presentaba un estado de abandono y desorden. En el patio trasero, los cuerpos estaban enterrados en una zona de tierra removida. Las autoridades encontraron manchas de sangre en las paredes y un fuerte olor a lavandina, lo que indicaba intentos de limpieza recientes. Dos personas, un hombre y una mujer de 18 y 19 años, fueron detenidas en el lugar por su presunta implicación en el crimen.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las víctimas fueron engañadas por una organización transnacional de narcotráfico. Las jóvenes fueron atraídas bajo el pretexto de participar en un evento, pero fueron llevadas a la casa donde fueron torturadas y asesinadas.

Las autopsias revelaron detalles macabros: Lara sufrió amputaciones en los dedos de la mano izquierda y quemaduras en el cuerpo; Brenda presentaba fracturas en el cráneo y heridas punzocortantes; y Morena también presentaba signos de tortura. Se sospecha que el crimen fue una “venganza narco”.

Cuatro personas han sido detenidas en relación con el caso, y la investigación continúa bajo la intervención de la PROCUNAR.