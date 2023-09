María Eugenia Vidal criticó duramente a Javier Milei: ¿Qué dijo la Ex Gobernadora de la Provincia?

La diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, criticó duramente al candidato Libertario Javier Milei y sus propuestas electorales. "No es momento de experimentos. Su llegada al poder es un salto al vacío", dijo la Referente Opositora.

“Los que creen que estamos peor que en la híper (hiperinflación) o en el 2001, no saben lo que es estar peor. El salto al vacío no es gratis, el ‘rompamos todo’ es un precipicio que no termina más, con un fondo muy duro”, aseguró Vidal.

“Dolarizando a $730 la jubilación promedio (con bonos) sería de USD170; el salario mínimo sería de USD162; el salario promedio de un privado registrado sería de USD438. Argentina no tiene más tiempo para experimentos ni relato”, aseguró la Funcionaria a través de Twitter.

“Los de mi generación sabemos lo que es estar mucho peor, ahora estamos mal. Durante la época de la alianza, una parte del Gobierno de Alfonsín y del de Menem cambiaban los precios dos o tres veces por día”, señaló finalmente Vidal.