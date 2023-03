Vidal afirmó que si se hubieran terminado las obras en el Río Salado, no habría sequía en 50 distritos

La ex Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pasó por Expoagro 2023 que se lleva adelante en San Nicolás y en declaraciones al portal Bichos de Campo afirmó que si el actual gobierno de Axel Kicillof hubiera concluido las obras del Plan Maestro del Río Salado habría habido disponibilidad de agua para regar y se podrían haber evitado la sequía en 50 partidos de la provincia de Buenos Aires.

“Siento que este ha sido un año muy duro. Entre la sequía y la helada tardía, ha sido durísimo para los productores. Estuve con ellos en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. El viernes estuve con los productores frutihortícolas de La Plata, también en Mendoza; en tantos lugares del país y los vi muy desamparados, muy solos”, sostuvo Vidal.

“Lo que pasa es que cuando viene el clima mal, todo lo que está mal se siente mucho peor", agregó la ex Mandataria bonaerense.

Y afirmó que "...no se puede producir con 15 tipos de cambio. No se puede producir con una presión impositiva como la actual, que no es peor porque nosotros la frenamos en el último presupuesto, pero querían volver a subir las retenciones”

En relación a la prolongada sequía que sufre el sector agropecuario, expresó que “No se puede vivir sin inversiones. En infraestructura, estamos acá en la provincia de Buenos Aires, si se hubiera terminado la Obra del Salado en el 2022, al ritmo que nosotros la veníamos ejecutando, 50 municipios de la provincia no sufrirían la sequía. Eso es hacer obras”.





Sobre el Plan Maestro del Río Salado, acotó que se trata de un canal regulador que no solamente evita inundaciones, sino que en tiempos de sequía trae agua.

"Era una obra que tenía financiamiento internacional y que nosotros habíamos conseguido financiamiento en todos sus tramos y estaba en ejecución cuando Mauricio era presidente y yo era gobernadora" -subrayó.

La ex Gobernadora visitó Expo Agro 2023 junto a su ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.-