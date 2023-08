Victoria Villarruel apuntó contra Lali Espósito: "Vos te llenas la billetera con el Estado"

Lali Espósito fue noticia, tras las elecciones Paso, al lamentar la victoria de Javier Milei, al que llamó "anti-derechos". Ante la avalancha de críticas, la joven salió a defenderse.

La cantante escribió: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente".

Y agregó: "Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’".

La dura respuesta de la compañera de Javier Milei

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, no perdonó a la joven: "La opinión de Lali no es desinteresada. Lali, vos te llenás la billetera con el Estado".

Y agregó: "Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera".

La mujer afirmó: "No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos, porque de política parece que no tenés mucho para decir".

A continuación, mirá el video.