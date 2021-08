Víctor Hugo Morales criticó el festejo de cumpleaños en Olivos: “Esta vez la oposición tiene razón”

La foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta no solo causó repudió entre los opositores, sino también entre los afines al Gobierno, como lo es el periodista Víctor Hugo Morales, quien se mostró molesto por la reunión social de la que participó Alberto Fernández mientras regía el aislamiento obligatorio en el país.

“ Esta vez la oposición tiene razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada ”, aseguró Victor Hugo en su programa “La Mañana” por AM 750, que arrancó con la reproducción de la noticia que está sacudiendo la agenda política.

“Espero que la Casa Rosada dé alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad porque la tiene. El doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. El Presidente no puede pedirle que las personas se cuiden y aceptar que lo lleven a una fotografía donde no se tomaron las medidas de cuidado y aislamiento ”, expresó Morales.

La fotografía data del cumpleaños de Fabiola Yañez del 14 de julio del año pasado –cuando la primera ola de coronavirus se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a 10 invitados alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos y sin barbijos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.