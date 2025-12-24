Veraz: cómo consultar gratis con DNI, hacer reclamos y salir del registro si tenés deudas

El acceso al crédito, el alquiler de una vivienda o incluso la posibilidad de ser garante suelen depender de un factor que muchas veces pasa desapercibido hasta que surge un problema. En la Argentina, el historial financiero cumple un rol central y condiciona decisiones cotidianas tanto de personas como de empresas.

Qué es el Veraz y por qué influye en tu historial crediticio

El Veraz, administrado por Equifax, es una de las principales bases de datos crediticias del país. Forma parte del sistema de información financiera que integran el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y distintas entidades públicas y privadas autorizadas.

Su función es reunir y reflejar el comportamiento crediticio de individuos y empresas, a partir de información provista por bancos, comercios, organismos estatales y clientes del sistema financiero.

Tener un buen historial en el Veraz suele facilitar:

Acceso a préstamos y tarjetas .

. Mejores tasas de interés .

. Menores requisitos al alquilar o solicitar servicios.

En cambio, un registro negativo puede limitar el financiamiento o encarecerlo.

Qué información aparece en un informe del Veraz

El informe crediticio concentra distintos datos vinculados a la situación financiera de cada persona.

Entre los principales ítems se incluyen:

Datos personales y verificación de identidad.

y verificación de identidad. Relaciones comerciales con entidades o sociedades.

con entidades o sociedades. Historial financiero , con deudas vigentes o canceladas.

, con deudas vigentes o canceladas. Cumplimiento de obligaciones informadas por BCRA, AFIP y entidades privadas .

. Cheques rechazados en los últimos 24 meses.

en los últimos 24 meses. Procesos judiciales o extrajudiciales .

. Información sobre juicios, concursos o quiebras.

Este conjunto de datos es el que analizan bancos y empresas antes de otorgar crédito.

Cómo consultar el Veraz con DNI paso a paso

La consulta del Veraz puede realizarse de manera directa desde su plataforma oficial, utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El procedimiento general es:

Ingresar a la sección “Individuos” .

. Seleccionar la opción “Mi Veraz” .

. Completar los datos personales requeridos .

. Acceder al informe crediticio completo.

El sistema muestra toda la información registrada al momento de la consulta.

Cómo obtener el informe Veraz gratis cada seis meses

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales garantiza el derecho de acceso gratuito a la información crediticia una vez cada seis meses.

Consulta gratuita por teléfono

El trámite puede iniciarse llamando al (011) 5352-4800, de lunes a viernes de 9 a 18 h.

El proceso incluye:

Indicar si la consulta es personal o de un tercero .

. Responder preguntas de validación de identidad .

. Solicitar el ejercicio del derecho de acceso .

. Obtener un código, que luego se ingresa en la web del Veraz en la sección correspondiente.

Consulta gratuita por internet

También es posible realizar todo el trámite de forma online, completando los datos personales y validando la identidad. En ambos casos, la gratuidad aplica solo una vez cada seis meses.

Cómo consultar la Central de Deudores del BCRA

Además del Veraz, el Banco Central dispone de la Central de Deudores, una herramienta pública y gratuita.

Para acceder, hay que:

Ingresar al sitio del BCRA .

. Seleccionar “Central de Deudores” .

. Cargar el CUIL o CUIT.

El sistema informa deudas activas y cheques rechazados de los últimos 24 meses.

Clasificación de deuda según el BCRA

El Banco Central clasifica las deudas según el nivel de atraso:

Normal: atrasos menores a 31 días.

atrasos menores a 31 días. Riesgo bajo: entre 31 y 90 días.

entre 31 y 90 días. Riesgo medio: entre 90 y 180 días.

entre 90 y 180 días. Riesgo alto: entre 180 días y 1 año.

entre 180 días y 1 año. Irrecuperable: más de 1 año de atraso.

más de 1 año de atraso. Irrecuperable por disposición técnica: más de 5 años.

Esta clasificación también influye en la evaluación crediticia.

Cómo salir del Veraz si la deuda es incorrecta o inexistente

Si figurás en el Veraz por una deuda errónea o ya cancelada, podés iniciar un reclamo de actualización.

Reclamo por teléfono

El trámite incluye:

Llamar al (011) 5352-4800 .

. Elegir la opción “nuevo reclamo” .

. Seleccionar “actualizar información” o “desconozco deuda” .

o . Enviar la documentación respaldatoria solicitada.

Reclamo por internet

También se puede:

Ingresar a la sección Reclamos del sitio del Veraz.

del sitio del Veraz. Elegir actualización o desconocimiento de deuda .

o . Completar datos personales y adjuntar comprobantes.

El plazo de resolución suele ser de 7 a 10 días hábiles, con seguimiento online.

Cómo salir del Veraz cuando la deuda existe

Si la deuda es real, el camino depende de la decisión que tome el deudor.

Cancelar la deuda

Al pagarla:

El registro permanece hasta 2 años , pero figura como “paga” .

, pero figura como . Si el acreedor no informa el pago, se puede iniciar un reclamo.

La actualización suele reflejarse al mes siguiente.

No cancelar la deuda

En este caso:

El dato puede mantenerse hasta 5 años .

. Pasado ese plazo, debe eliminarse si no hubo reclamo judicial .

. Si existe juicio o plan de pagos, el plazo se interrumpe.

Qué pasa cuando una deuda ya prescribió

Cuando una deuda supera los cinco años sin reclamo judicial, se considera prescripta. En esa situación, el titular puede solicitar formalmente la eliminación del registro del Veraz y de otras bases crediticias.

Si hubo una demanda judicial antes de cumplirse ese plazo, la prescripción se interrumpe y la información no se elimina de manera automática.