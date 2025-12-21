Verano en marcha con calor y tiempo cambiante: qué se espera en los próximos días

Francisco Díaz
Clima calor verano

El inicio del verano en la provincia de Buenos Aires está marcado por un domingo mayormente soleado, aunque con momentos de nubosidad variable y condiciones de inestabilidad. A lo largo de la jornada no se descarta la formación de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche, luego de una mejora temporaria prevista para el mediodía.

En algunas áreas, se registraron lluvias dispersas y vientos leves a moderados del sector Este, que aportaron un descenso relativo de la temperatura, aunque con altos niveles de humedad. Las marcas térmicas se estiman dentro de valores tolerables para la época, con una temperatura mínima cercana a los 23 grados y una máxima que alcanzó los 29.

Con la llegada oficial del verano, también se hicieron sentir los cambios propios de la estación en la duración de las jornadas. En la provincia de Buenos Aires, los días se extienden a poco más de 14 horas de luz solar, configurando el período con mayor cantidad de horas diurnas del año, una característica típica del solsticio que marca el comienzo de la temporada estival.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse de manera definitiva a partir de este lunes, con el alejamiento del frente de tormentas. El sol volverá a ganar protagonismo y se espera un gradual aumento de las temperaturas de cara a los días previos a la Nochebuena.

Para el lunes 22 se prevé cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste y una baja probabilidad de precipitaciones en el territorio bonaerense. El termómetro oscilará entre los 22 y los 29 grados, dando inicio a una tendencia térmica en ascenso.

El martes 23 de diciembre el calor se intensificará en gran parte de la provincia, con cielo mayormente despejado y elevada radiación solar. Las temperaturas mínimas rondarán los 23 grados y las máximas podrían alcanzar los 33 durante la tarde.

Estas condiciones de tiempo estable y calor persistirían, en principio, hasta la medianoche del miércoles 24, favoreciendo los preparativos y actividades al aire libre típicas de las celebraciones de Navidad.

