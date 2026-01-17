Verano 2026: las playas y lagunas “escondidas” que son furor para escapar de las multitudes y los precios altos

Estamos a mitad de enero y el calor no da tregua. Con el termómetro marcando máximas históricas en toda la provincia, la segunda quincena arranca con una tendencia clara: el turista bonaerense ya no solo busca sol, busca espacio y precio. Si todavía no te fuiste o estás planeando esa escapada de fin de semana para cortar la rutina, el mapa turístico de este 2026 se reconfiguró con opciones que le ganan a la inflación y al amontonamiento de La Feliz.

Si Mar del Plata y Pinamar te resultan inalcanzables o demasiado ruidosas, prestá atención a estos destinos emergentes que están marcando el pulso de la temporada en Provincia de Buenos Aires.

La “Costa B”: playas amplias y tranquilidad

Este año, el fenómeno del “slow tourism” (turismo lento) pegó fuerte. La gente quiere bajar un cambio. En ese contexto, destinos como Quequén y Mar del Sud se posicionan como las joyas de la temporada.

Quequén: Ya dejó de ser solo el “patio trasero” de Necochea. Con sus playas de arena gruesa y acantilados, es el spot elegido por surfistas y familias jóvenes. El dato: visitá la zona de Bahía de los Vientos para ver los barcos encallados, una postal única que no tenés en otro lado. Además, los alquileres promedian un 20% menos que en su vecina Necochea.

Ya dejó de ser solo el “patio trasero” de Necochea. Con sus playas de arena gruesa y acantilados, es el spot elegido por surfistas y familias jóvenes. visitá la zona de Bahía de los Vientos para ver los barcos encallados, una postal única que no tenés en otro lado. Además, los alquileres promedian un que en su vecina Necochea. Mar del Sud: A solo 17 km de Miramar, este pueblo parece detenido en el tiempo. Es ideal si lo que buscás es desconexión total: no hay shoppings ni grandes avenidas, solo mar, el viejo Hotel Boulevard Atlántico y paz.

A solo 17 km de Miramar, este pueblo parece detenido en el tiempo. Es ideal si lo que buscás es desconexión total: no hay shoppings ni grandes avenidas, solo mar, el viejo Hotel Boulevard Atlántico y paz. Claromecó: Atención porque este fin de semana explota con el Seven Playero. Si te gusta el deporte y la movida joven pero en un entorno agreste, es tu lugar.

Ver también: Ni Pinamar ni Mar del Plata: La mejor playa de la Provincia de Buenos Aires según la Inteligencia Artificial

El mapa de precios: ¿Cuánto cuesta la escapada?

Sabemos que el bolsillo manda. Según los últimos relevamientos de esta semana de enero, la dispersión de precios es enorme. Mientras Pinamar mantiene sus tarifas dolarizadas o de alto perfil, las localidades intermedias del Partido de la Costa y las lagunas del interior ofrecen valores más terrenales.

Aquí una comparativa de referencia para una familia tipo (4 personas) por semana en base a reservas de última hora:

Destino Tipo de Alojamiento Precio Estimado (Semana) Perfil Pinamar / Cariló Casa/Depto Premium $1.500.000 + Lujo y Bosque Villa Gesell Depto céntrico 2 amb $700.000 Familiar / Joven La Costa (San Bdo) Duplex/Depto $600.000 – $700.000 Económico Delta del Tigre Cabaña / Recreo $30.000 (Pase diario p/p) Escapada Express

Ojo con las estafas: La recomendación de siempre es no señar nada por redes sociales sin verificar. Lo que más rinde este 2026 es el “trato directo” con dueños en grupos vecinales validados para evitar las comisiones de plataformas, pero siempre pedí videollamada antes de transferir.

Ver también: Ni Gesell ni Pinamar: las 4 playas de Provincia de Buenos Aires para escapar del caos este verano 2026

No todo es mar: el boom de las lagunas y el río

Si no querés manejar 4 o 5 horas, el Delta y las lagunas bonaerenses son la alternativa que más creció en consultas esta semana.

San Pedro y San Nicolás están sorprendiendo. San Nicolás, con su renovado Ecoparque y el acceso al río, se convirtió en una opción de miniturismo muy fuerte. Por otro lado, si buscás algo realmente distinto, en el Delta está sonando mucho “Isla Caribeta”, un parador que promete playa de arena y onda caribeña a solo una hora de lancha desde Tigre, ideal para ir y volver en el día si el presupuesto no da para pernoctar.

Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana del 17 y 18 de enero?

Si te quedás o salís a la ruta, la Provincia de Buenos Aires tiene fiesta. La segunda quincena inaugura la temporada fuerte de Carnavales:

Carnavales de Lincoln: Empiezan a calentar motores. Si bien los días fuertes son más adelante, la ciudad ya vibra al ritmo de las batucadas.

Empiezan a calentar motores. Si bien los días fuertes son más adelante, la ciudad ya vibra al ritmo de las batucadas. Fiestas Populares: En General Belgrano se prepara todo para disfrutar de la gastronomía criolla (atentos al “Festival Morfi”), y en San Vicente, este domingo 18 tenés una opción diferente con la Expo Cómics 2026 en la Estación Cultural. Un planazo si vas con adolescentes que no quieren saber nada con la playa.

El verano 2026 viene austero pero ingenioso. La clave está en moverse unos kilómetros más allá de lo obvio. Hay playa, hay río y hay precios lógicos; solo hay que saber dónde poner el GPS.