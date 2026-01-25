Verano 2026: Banco Nación ofrece reintegros y cuotas en la Costa ¿Cómo acceder?

La temporada de verano 2026 en Argentina está marcada por una fuerte competencia de beneficios bancarios para incentivar el consumo turístico. El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha lanzado oficialmente su programa de beneficios estacionales, centrado en las principales localidades de la Costa Atlántica, como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Cariló. A través de la alianza con la billetera digital MODO y su aplicación propia BNA+, la entidad ofrece una estructura de descuentos y financiación que busca aliviar el presupuesto de las familias argentinas durante las vacaciones.

Cuotas sin interés y reintegros: los pilares de la campaña

Para este verano, el Banco Nación ha estructurado sus beneficios en dos ejes principales: la capacidad de financiación a largo plazo y la devolución inmediata de dinero mediante reintegros en cuenta.

Gastronomía y balnearios

Los usuarios que paguen con sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA a través de MODO o BNA+ en comercios adheridos, pueden acceder a descuentos de hasta el 30% con un tope de reintegro por transacción. Este beneficio es diario y se aplica en restaurantes, cafeterías y el alquiler de carpas o sombrillas en balnearios seleccionados.

Cuotas sin interés en Hotelería y Traslados

Uno de los puntos más atractivos para el 2026 es la posibilidad de financiar el alojamiento. El banco permite el pago en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en hoteles adheridos a la campaña. Además, para quienes viajan en ómnibus de larga distancia, existen promociones específicas para la compra de pasajes con financiación extendida, un alivio frente a los incrementos de los costos de transporte.

Cómo obtener el máximo beneficio con MODO y BNA+

Para garantizar que los descuentos se apliquen correctamente, es vital comprender la mecánica de uso de las herramientas digitales del banco.

Vinculación de tarjetas: El usuario debe tener sus tarjetas de débito o crédito del Banco Nación vinculadas a la billetera MODO o directamente dentro de la sección “Pagos” de la app BNA+.

El usuario debe tener sus tarjetas de débito o crédito del Banco Nación vinculadas a la billetera MODO o directamente dentro de la sección “Pagos” de la app BNA+. Pago mediante QR: Los beneficios se activan exclusivamente al escanear el código QR en la terminal de pago (POS) del comercio. No basta con presentar el plástico físico en muchos de los locales adheridos.

Los beneficios se activan exclusivamente al escanear el código QR en la terminal de pago (POS) del comercio. No basta con presentar el plástico físico en muchos de los locales adheridos. Acreditación del reintegro: A diferencia de años anteriores, los reintegros ahora se procesan con mayor velocidad, impactando en la cuenta vinculada del cliente en un plazo de entre 24 y 72 horas hábiles posteriores a la compra.

Beneficios en Combustible: “Semana Nación” se extiende a las rutas

Un diferencial clave para este verano es el refuerzo de la promoción en estaciones de servicio. Durante los días viernes, el Banco Nación mantiene su clásico descuento en carga de combustible (Nafta y Diesel), permitiendo a los viajeros ahorrar en el llenado del tanque antes de salir a la ruta o durante su estadía en la costa. Este beneficio suele tener un tope de reintegro mensual, por lo que se recomienda planificar las cargas para maximizar el ahorro.

Espectáculos y Entretenimiento: Teatro y Cine

La cartelera teatral de Mar del Plata y las actividades recreativas en los bosques de Pinamar también forman parte del paquete de beneficios. Los clientes pueden acceder a la compra de entradas con descuentos especiales del 25% y cuotas, lo que facilita el acceso a la cultura y el ocio familiar sin desbordar los gastos del mes.

Para conocer el listado completo de comercios adheridos, el banco ha habilitado un mapa interactivo dentro de la app BNA+ donde los usuarios pueden filtrar por cercanía geográfica (geolocalización) y rubro, permitiendo encontrar el balneario o restaurante más cercano que cuente con la promoción activa.