Venta de Carrefour: De Narváez pisa el acelerador y está a un paso de quedarse con la cadena

La operación del año entra en su etapa decisiva. El Grupo De Narváez (GDN) presentó una oferta final millonaria para adquirir las operaciones de la cadena francesa en el país. ¿Qué va a pasar con los precios, las sucursales y la marca si se concreta la venta?

El mercado del retail en Argentina está conteniendo la respiración. En las últimas 48 horas, las negociaciones por la venta de Carrefour Argentina tomaron una velocidad vertiginosa y todo indica que el Grupo De Narváez (GDN) —dueños de ChangoMás— corre con ventaja para cerrar la que sería la adquisición comercial más importante de la década.

Según fuentes cercanas a la operación, Francisco de Narváez, en alianza con el fondo internacional L Catterton, habría presentado una oferta final que ronda los US$ 1.000 millones para quedarse con las llaves de la cadena de supermercados más grande del país por cantidad de sucursales.

Sobre Francisco De Narváez

Francisco De Narváez es una figura central en la historia reciente del retail y la política argentina. Nacido en Colombia y naturalizado argentino, construyó su reputación empresarial en los años 90 al frente de Casa Tía, cadena que vendió antes de volcarse a la vida pública, donde protagonizó una histórica victoria legislativa en 2009. Tras años alejado del “día a día” comercial, regresó con fuerza al sector en 2020 a través del Grupo De Narváez (GDN), adquiriendo la operación local de Walmart y transformándola exitosamente en ChangoMás. Hoy, lejos de los actos de campaña, se consolida como un “peso pesado” del supermercadismo, buscando liderar la concentración del mercado con una agresiva estrategia de expansión.

Una oferta que rompe el mercado

La casa matriz de Carrefour en Francia, asesorada por el Deutsche Bank, buscaba una salida ordenada o un socio estratégico para su filial argentina. Aunque en la carrera también se anotaron pesos pesados como Coto y fondos internacionales como Klaff Realty, la propuesta de GDN parece ser la más sólida tanto en lo financiero como en lo operativo.

¿Por qué De Narváez corre con ventaja?

Experiencia probada: Ya gestionó con éxito la transición de Walmart a ChangoMás en 2020.

Ya gestionó con éxito la transición de Walmart a ChangoMás en 2020. Respaldo financiero: La alianza con L Catterton (vinculado al gigante del lujo LVMH) le da la “espalda” necesaria en dólares.

La alianza con L Catterton (vinculado al gigante del lujo LVMH) le da la “espalda” necesaria en dólares. Estrategia dual: La oferta permitiría a los franceses mantener la marca en el país bajo un modelo de licencia, algo que Coto no garantizaba de la misma forma al tener su propia marca fuerte.

¿Se va la marca Carrefour de Argentina?

Esta es la pregunta que todos los clientes se hacen. Si sos cliente habitual, podés quedarte tranquilo: la intención de De Narváez no es borrar el nombre Carrefour del mapa.

El plan de negocios contempla un esquema de licencia o franquicia. Esto significa que:

Los hipermercados, Market y Express seguirían operando con el logo y la cartelería de Carrefour. Los productos de marca propia (que hoy son claves para el ahorro de muchas familias) se mantendrían en las góndolas. El cambio sería “invisible” para el consumidor en el día a día, aunque la gestión pasaría a ser 100% local.

“La idea es replicar el modelo que Carrefour ya usa en otros países donde no opera directamente: ceder el uso de la marca a un operador local de confianza a cambio de regalías”, aseguran analistas del sector.

El nuevo gigante del retail: ¿Monopolio a la vista?

Si esta compra se concreta, el mapa de los supermercados en Argentina va a cambiar radicalmente. Hoy el mercado está muy dividido, pero una fusión entre GDN (ChangoMás) y Carrefour crearía un actor con un poder de fuego inédito.

Cadena Participación de Mercado Aprox. (Share) Carrefour ~21% Coto ~22% Cencosud (Jumbo/Disco) ~17% GDN (ChangoMás) ~9% Nueva Fusión (GDN + Carrefour) ~30%

Este escenario obliga a mirar de reojo a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Es probable que, para aprobar la fusión, el Gobierno exija a De Narváez que se desprenda de algunas sucursales en zonas donde ambas cadenas se superponen demasiado, para evitar que controlen los precios de forma abusiva en esos barrios.

Incertidumbre laboral y “optimización”

Mientras los ejecutivos negocian en oficinas cerradas, la preocupación real está en los pasillos de las sucursales y centros de distribución. El sindicato de Comercio sigue de cerca las tratativas.

Aunque desde GDN aseguran que la compra busca “potenciar el negocio y no achicarlo”, en este tipo de fusiones siempre sobrevuela el fantasma de la “optimización de recursos”. Esto suele traducirse en recortes en áreas administrativas donde las funciones se duplican (recursos humanos, compras, marketing), aunque la red de sucursales —el verdadero valor de Carrefour— necesita de su personal operativo para funcionar.

Cuándo se define

Los plazos se acortan. Se espera que la firma del acuerdo de compraventa se anuncie antes de que termine este 2025, posiblemente en las próximas semanas, para que la transición operativa comience formalmente a principios de 2026.

Por ahora, si vas al súper, todo sigue igual. Pero en los papeles, el supermercado donde hacés las compras está a punto de cambiar de dueño en una jugada que promete redefinir el consumo masivo en la Argentina.