Valeria Risso, egresó como enfermera de la Armada con grandes distinciones

Una enfermera correntina fue destacada por la Armada Argentina luego de egresar en la carrera de enfermería naval con el mejor promedio de la promoción.

La protagonista es Valeria Soledad Risso, ingresó a la armada en el 2018, motivada por su hermano quien es Cabo Segundo Informático. En su ciudad natal ella estudiaba y trabajaba hasta que empezó a cursar y ser militar como su hermano. "Empecé medicina, luego biología y me fue difícil combinar estudio y trabajo. Vi una oportunidad al ingresar a la Armada", contó Valeria.

En la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), le entregaron a Valeria su diploma de egreso y la jerarquía de Cabo Segundo Enfermera. Asimismo, obtuvo los premios de "Dirección General de Educación de la Armada", "Director de la Escuela de Suboficiales de la Armada" y "Dirección de Sanidad de la Armada", con el motivo de alcanzar el mejor promedio general de egreso.

Por otra parte, tuvo los reconocimientos con los premios "Casino Militar de la BNPB", por el segundo mejor desempeño en Prácticas Hospitalarias y "Círculo de Oficiales de Mar", por el mejor promedio académico de egreso.

Sin dudas que sus sueños de ser parte de la armada se cumplieron ampliamente, "de la Armada me gusta todo y la profesión me fascina", cuenta Risso. "Los logros obtenidos representan para mí un gran orgullo. Me hubiera gustado mucho compartir este momento con mis padres, quienes por la pandemia del virus COVID-19 se encuentran en la provincia en una fase complicada y no pudieron viajar. Igualmente, los llevo siempre conmigo y son mi fuerza y mi motor para seguir adelante”, enfatizó Risso.

Sobre la ceremonia

El acto estuvo presidido por el Director General de Educación de la Armada, Capitán de Navío Ignacio Martín Errecaborde, junto con el Director de la ESSA, Capitán de Navío Gabriel Carlos Adad y el Director de la ESTT, Capitán de Navío Marcelo Alejandro Leonard.

Los directores felicitaron al personal por su esfuerzo y dedicación en el logro de los objetivos y las competencias adquiridas, imprescindibles para servir a la Patria desde el mar con orgullo y compromiso.

Finalmente, el grupo del escalafón Enfermería realizó el juramento Florence Nightingale, enfermera italiana famosa por su entrega y abnegación, por quien se celebra el Día Internacional de la Enfermería cada 12 de mayo.