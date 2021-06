Países que confiaron en vacunas chinas sufren rebrotes de Covid-19

The New York indicó en un informe que más de 90 países que han aplicado vacunas provenientes de China, ahora parecen no responder a los efectos de las nuevas variantes del Covid-19.

Se trata de una investigación que se basa en datos de contagio de Covid-19 de algunos países que han usado las vacunas chinas.

Bajo este contexto, algunas naciones sufren nuevos brotes de Covid-19 a pesar de mantener altas tasas de aplicación de vacunas; las cuales son provenientes de China. Con esto, el estudio sugiere que las vacunas chinas podrían no ser tan eficaces contra el virus ni sus variantes.

Vacunas de China

El año pasado China inició su campaña de diplomacia de vacunas al comprometerse a proporcionar una vacuna eficaz y segura; la cual ayudaría a prevenir los casos graves de Covid-19.

Para ese entonces, el éxito de esas vacunas y otras para frenar los contagios era menos seguro. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y mientras algunas vacunas demuestran ser más eficaces; otros países y estudios sugieren que las vacunas chinas podrían no ser muy efectivas para evitar la propagación del virus y sus variantes.

Repunte de casos de Covid-19 en países que usaron las vacunas chinas

De acuerdo a The New York Times, Mongolia prometió a sus ciudadanos un “verano sin Covid-19“, Bahrein aseguró un “regreso a la vida normal”; y Seychelles tenía como fin reactivar la economía.

Bajo este contexto, los 3 países confiaron en las vacunas provenientes de China por su fácil acceso; ya que les permitían realizar planes de vacunación ambiciosos, que en su momento, eran difíciles de alcanzar porque gran parte del mundo no tenía vacunas.

Incluso, en Chile, Seychelles, Bahrein y Mongolia, entre el 50% y el 68% de la población se ha vacunado ya; superando así a Estados Unidos, según Our World in Data, un proyecto de seguimiento de datos.

Sin embargo, en lugar de ser ahora lugares libres del virus, todos estos países sufren ahora rebrotes de Covid-19. Estas 4 naciones se ubicaron la semana pasada entre los 10 países con peores rebrotes de Covid-19, según indica el informe.

Las fórmulas que han usado estos países, son principalmente de dos fabricantes de vacunas chinas: Sinopharm y Sinovac Biotech.

Seguridad de las vacunas chinas

Según The New York TImes, con las experiencias de estos cuatro países, quedó al descubierto la dura realidad del mundo post pandemia: el grado de recuperación puede depender de las vacunas que se administren a los ciudadanos.

Aunado a ello, el virólogo de la Universidad de Hong Kong, Jin Dongyan, agregó que: “Si las vacunas son lo suficientemente buenas, no deberíamos ver este patrón”.

Vacunación contra el Covid-19 en otros países

Por su parte, en otros países que han aplicado vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, los casos han disminuido considerablemente. Estados Unidos es uno de ellos, el 45% de su población se ha vacunado con estas fórmulas y el 94% de los casos han disminuido en 6 meses.

Por su parte, Israel aplicó vacunas de Pfizer y los casos diarios que se confirman por millón de habitantes es de aproximadamente 4; mientras que en Seychelles, que aplicó vacunas chinas (de Sinopharm), ese número supera los 716 casos por millón.

De esta forma, el mundo presenta disparidades que podrían crear tres tipos de países ante la pandemia: los países ricos que con sus recursos aseguraron vacunas como Pfizer, Moderna y BioNTech; los países más pobres que difícilmente podrían vacunar a la mayoría de sus habitantes; y los que vacunaron a casi todos pero apenas están protegidos de forma segura.