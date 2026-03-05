Vacunación Antigripal 2026: ¿Quiénes deben aplicársela y por qué es vital antes del invierno?

Con el descenso de las temperaturas y el inicio de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación ha lanzado oficialmente la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026. En un contexto donde la circulación de virus respiratorios suele intensificarse, las autoridades sanitarias enfatizan que la inmunización no solo previene el contagio, sino que es la herramienta fundamental para reducir las hospitalizaciones y muertes por complicaciones graves, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

La vacuna de este año ha sido actualizada siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el hemisferio sur, cubriendo las cepas de Influenza A (H1N1 y H3N2) y las variantes de Influenza B que se prevé tendrán mayor impacto en la región.

Quiénes deben vacunarse obligatoriamente y sin costo

En Argentina, la vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, lo que garantiza su gratuidad en todos los centros de salud y hospitales públicos para los siguientes grupos:

Es el primer grupo en recibir la dosis para garantizar la operatividad del sistema sanitario. Personas gestantes: Deben vacunarse en cualquier trimestre del embarazo para protegerse a sí mismas y transferir anticuerpos al bebé.

No requieren orden médica y se recomienda que aprovechen la visita para completar el esquema contra el neumococo si fuera necesario. Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: Incluye a quienes padecen enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad mórbida o diabetes. Este grupo es el único que debe presentar orden médica o documentación que acredite la patología.

Por qué es clave vacunarse durante el mes de marzo

La inmunidad no es inmediata. El organismo tarda aproximadamente entre 10 y 14 días en generar los anticuerpos necesarios tras la aplicación de la dosis. Por ello, vacunarse a principios de marzo permite llegar al pico de circulación viral de mayo y junio con una protección sólida.

Además, los especialistas advierten sobre el fenómeno del “lavado de inmunidad”: la protección de la vacuna del año pasado ya no es efectiva debido a las mutaciones constantes del virus de la gripe. Aplicarse la dosis anual es la única manera de mantener el sistema inmunitario “entrenado” contra las cepas actuales.

¿Se puede aplicar junto a otras vacunas?

Una de las dudas más frecuentes en los vacunatorios es la compatibilidad con otras inmunizaciones. Según las directrices actuales de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaI):

Se recomienda especialmente a mayores de 65 años aprovechar la oportunidad para aplicarse ambas, una en cada brazo, para prevenir también la neumonía bacteriana. Vacuna contra el VSR (Sincicial Respiratorio): Personas gestantes entre las semanas 32 y 36 deben aplicarse la vacuna contra el VSR, la cual también es compatible con la antigripal.

Efectos secundarios y mitos comunes

Es importante desmitificar que “la vacuna causa gripe”. Al ser una vacuna de virus fraccionados o inactivados, es biológicamente imposible que produzca la enfermedad. Los síntomas que algunas personas experimentan, como dolor en el brazo, febrícula o malestar general, son en realidad señales de que el sistema inmunológico está respondiendo y creando defensas.

En Argentina, la distribución de dosis ya ha comenzado en las 24 jurisdicciones. Para acceder al beneficio, los ciudadanos pueden acercarse al vacunatorio público más cercano con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y carnet de vacunación.