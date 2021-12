El Gobierno anunció que no es obligatoria la vacuna para el inicio de clases 2022

Frente a la suba de casos de coronavirus en el país y el análisis de posibles restricciones, vuelve la incertidumbre en cuanto a las clases presenciales para el próximo año. Tras darse a conocer que algunas provincias evalúan pedir pase sanitario en las escuelas, el gobierno nacional aseguró que no exigirán que los chicos estén vacunados para comenzar las clases.

Comienzo de clases 2022

Fuentes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no pedirán pase sanitario para e inicio de clases. “La vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria. Entonces las jurisdicciones no tienen la posibilidad de atar la presencialidad a la vacunación”.

Para que fuera posible exigir certificado de vacunación, el Estado nacional debería determinar la obligatoriedad de la vacuna; una medida que hoy no está en análisis ya que los inoculantes que se aplican en menores de edad fueron aprobados en carácter de emergencia.

Jaime Perczyk, a cargo de a cartera educativa, impulsó el piso de 190 días de clase en una sesión del Consejo Federal de Educación y todos los ministros provinciales aceptaron la propuesta. Argumentando que el objetivo es empezar a recuperar algo del tiempo de aula perdido durante la pandemia.

Carla Vizzotti, Ministerio de Salud, junto a Jaime Perczyk, Ministerio de Educación

De cara al ciclo lectivo 2022, casi todas las provincias del país empezarán las clases el lunes 2 de marzo y terminarán entre el 16 y el 19 de diciembre. Como de costumbre, las vacaciones de invierno se desarrollarán en bloques de dos semanas en julio.

Por ahora, el inicio de clases en 2022 será bajo los mismos protocolos que rigieron hasta el cierre del ciclo lectivo 2021. De esta manera, el punto de discordia entre padres y autoridades “el barbijo”, seguiría siendo obligatorio a no ser que una jurisdicción determine lo contrario.