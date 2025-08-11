Urgente: buscan identificar a un hombre internado en Coronel Vidal

Un hombre de entre 50 y 60 años fue hallado en la vía pública de la ciudad de Coronel Vidal y trasladado de inmediato al Hospital Municipal Eustaquio Aristizábal, donde permanece internado con diagnóstico de síndrome confusional.

Según informaron desde el centro de salud, el paciente presenta parálisis y secuelas de una cirugía mayor de cerebro, en la que se le colocó una endoprótesis.

A partir de consultas realizadas por el personal médico, se presume que el hombre podría llamarse Miguel Ángel y que su apellido sería Sánchez. Asimismo, habría vivido o viviría en Mar del Plata y tendría un hermano.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para su identificación. Quien pueda aportar datos debe comunicarse al (02265) 43-2332.