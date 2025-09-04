UOCRA logró aumento salarial: así quedaron los sueldos de los albañiles en septiembre de 2025

La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) concretó un acuerdo salarial que beneficia a los albañiles en todo el país. Este convenio establece incrementos para los meses de julio y agosto, aplicables sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio y al 31 de julio de 2025, respectivamente.

Acuerdo paritario para trabajadores de la construcción

La Uocra firmó este acuerdo en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). La negociación resultó en un contexto favorable para los trabajadores de la construcción, quienes han experimentado un importante aumento en sus remuneraciones.

Detalles sobre el salario de los albañiles en septiembre 2025

El sueldo básico por hora de un albañil bajo la Uocra, en septiembre de 2025, varía entre $3.640 y $10.005, en función de la categoría laboral y la ubicación geográfica. A continuación, se presentan los salarios correspondientes:

Oficial especializado:

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial:

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio oficial:

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante:

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno:

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Las categorías de las zonas se clasifican de la siguiente manera: