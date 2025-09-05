UOCRA anunció cambios en los salarios de albañiles en septiembre 2025

A la espera de un nuevo acuerdo paritario que actualice los salarios de los albañiles en el último tramo de 2025, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) divulgó los detalles del convenio firmado el mes pasado. Este acuerdo establece un contexto salarial para los trabajadores del sector en el mes de septiembre de 2025.

Detalles del Acuerdo Paritario Firmado

El acuerdo paritario fue suscrito por la Uocra junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Entre los aspectos destacados, se especificó un incremento salarial del 1,1% para el mes de julio, aplicándose sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio de 2025. Asimismo, se promovió un aumento del mismo porcentaje para agosto, basado en los salarios básicos del 31 de julio de 2025.

Sueldos de Albañiles en Septiembre 2025: ¿Cuánto se Cobra por Hora?

En septiembre de 2025, el sueldo básico por hora de un albañil afiliado a la Uocra varía de $3.640 a $10.005, dependiendo de la categoría laboral y la zona donde realice su trabajo. A continuación, se detallan los salarios establecidos:

Oficial Especializado

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio Oficial

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Diferenciación de Zonas Laborales

Las zonas se definen de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y varias provincias del interior.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y varias provincias del interior. Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona C: Santa Cruz.

Santa Cruz. Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Compromisos Futuro entre Uocra y Cámaras Empresariales

Las partes acordaron constituir una Comisión Especial que seguirá de cerca las variables económicas del sector de la construcción, así como su impacto socioeconómico. Con este objetivo, se comprometen a reunirse nuevamente para definir los ajustes que puedan corresponder.