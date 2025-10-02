Una noche con la Luna: el Planetario de La Plata invita a una observación especial y gratuita

Las actividades culturales y científicas suelen reunir a familias, estudiantes y curiosos que buscan experiencias distintas. En La Plata, el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) organiza una propuesta especial que invita a mirar el cielo desde otra perspectiva y en un contexto único.

Una jornada de observación astronómica abierta al público

El Planetario de la UNLP realizará una actividad gratuita por el Día Internacional de la Luna, el próximo sábado de 19.30 a 22. La iniciativa estará abierta a toda la comunidad, con entrada libre y cupos limitados por orden de llegada.

El encuentro permitirá a grandes y chicos observar la Luna y otros cuerpos celestes de manera directa, acompañados por profesionales de la astronomía. Además, se brindarán explicaciones accesibles sobre las características de nuestro satélite natural y de otros astros visibles en la jornada.

Cómo será la experiencia en el Paseo del Bosque

La actividad se llevará a cabo en el Planetario de la UNLP, ubicado en el Paseo del Bosque, un espacio emblemático de la ciudad. Se trata de una propuesta que combina el carácter educativo y recreativo, diseñada para acercar la astronomía a la vida cotidiana de los platenses.

El evento forma parte del calendario de actividades del Planetario, que incluye:

Charlas divulgativas sobre ciencia y tecnología

Proyecciones audiovisuales

Encuentros abiertos al público para fomentar la curiosidad por la astronomía

Recomendaciones y organización del evento

Desde la institución advirtieron que, al tratarse de un evento con cupos limitados, se recomienda a los interesados llegar con anticipación para asegurarse un lugar y disfrutar plenamente de la experiencia.

La iniciativa se enmarca en el esfuerzo por acercar la ciencia y la astronomía a los vecinos de La Plata, poniendo al alcance de todos un conocimiento que muchas veces parece lejano.

Vínculo con el congreso conectar

La jornada de observación también se desarrolla en la antesala del Congreso CONECTAR, un encuentro interdisciplinario de ciencia y tecnología que reúne a estudiantes universitarios de carreras científicas y tecnológicas.

El congreso busca:

Estimular la curiosidad y el intercambio de ideas

y el Promover el debate entre jóvenes científicos de diferentes disciplinas

de diferentes disciplinas Facilitar el contacto con disertantes de prestigio internacional

De esta forma, la ciudad se prepara para una agenda que combina actividades de divulgación científica con espacios de formación y debate académico.