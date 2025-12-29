Una nena de 4 años perdió la vida en la pileta de un club

Una tragedia conmueve a la comunidad del Club Universitario de La Ribera, en la localidad bonaerense de Quilmes. Una niña de apenas 4 años, identificada como Olivia Pilar Larrosa, perdió la vida en la pileta de la institución durante la tarde del sábado. Las autoridades aún no han proporcionado detalles específicos sobre las circunstancias que llevaron al fatal accidente.

El trágico suceso en la pileta

El hecho se desencadenó cuando dos personas en el predio alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de un cuerpo en la pileta. El personal del SAME llegó rápidamente al lugar, pero a pesar de las maniobras de reanimación, no lograron salvar a la niña. Desde el club, informaron que Olivia era una socia apreciada y querida por toda la comunidad.

Comunicado del club y medidas tomadas

A través de un comunicado, el Club Universitario expresó su profundo dolor por la pérdida de Olivia y manifestó su acompañamiento a la familia y amigos en este momento tan difícil. Además, se dispuso el cierre temporal de las instalaciones mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Palabras de despedida en redes sociales

La institución también dedicó unas sentidas palabras a la pequeña en sus redes sociales, dejando en claro que se trató de un accidente y pidiendo respeto y reserva para la familia Larrosa durante la investigación. “Olivia, como otros niños y niñas del barrio, disfrutaba con sus seres queridos del aire libre, un placer que valoramos mucho en estos tiempos en los que la virtualidad a veces nos aleja de esas cosas simples y hermosas. Era una niña muy querida por todos en el club”, destacaron desde la organización.