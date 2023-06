Una mujer increpó a los gritos a Kicillof en medio de un acto en Brandsen

En un acto en la localidad de Brandsen, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vivió un momento de tensión cuando una mujer se subió al escenario y lo increpó a gritos mientras intentaba dar su discurso.

Lo llamativo fue la demora del personal de seguridad para intervenir, permitiendo que la situación se prolongara durante más de diez segundos.

En el escenario, de dimensiones reducidas y con la custodia ubicada a pocos metros, Kicillof tuvo un forcejeo y una breve conversación con la mujer antes de que la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, interviniera para separarla. Sin embargo, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, no reaccionaron en ese momento.

Según explicaron desde Casa de Gobierno, la mujer se acercó al escenario gritando y adoptando una actitud agresiva. Manifestaba que el gobierno "aplaudía la polenta" y que "el hospital no tenía médicos".





Voceros indicaron que Álvarez Rodríguez y la ministra de Comunicación, Jesica Rey, intentaron averiguar cuál era el problema concreto de la mujer para brindarle ayuda, pero ella no pudo especificarlo y no quiso quedarse para ser atendida por Kicillof al finalizar el acto.

En un video capturado por el sitio local Detrás de las Noticias, no se puede apreciar si los custodios derribaron a la mujer o si esta tropezó, pero se observa que en el suelo continuó expresando sus reclamos. "No hay hospitales, no tenemos seguridad" y "los chicos no aprenden nada en el colegio" fueron algunas de las frases que se escucharon.

Después del incidente, Kicillof realizó declaraciones explicando lo sucedido. Señaló que el intendente Cappelletti le informó que la mujer no era de Brandsen, pero afirmó que si era de la provincia de Buenos Aires, la escucharían aunque fuera de otro distrito. Además, reiteró que, si bien existen dificultades en la provincia en materia de salud y educación, se está invirtiendo en ambos sectores y se continuará haciéndolo.

El episodio generó un debate sobre la seguridad en los actos públicos y la pronta intervención de los agentes de custodia ante situaciones de este tipo. Asimismo, puso en evidencia las demandas y preocupaciones de algunos ciudadanos respecto a la atención en hospitales y la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires.

