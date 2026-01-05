Conmoción: un policía de civil corría picadas y provocó la muerte de una joven mujer

Eric Olivera
Una mujer de 36 años falleció el sábado por la tarde tras un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos en la Autovía 6, a la altura del acceso a La Cañada Polo, en la localidad de Open Door. La víctima, identificada como Vanesa Yanina Escalante, viajaba con su familia en un Chevrolet Prisma que fue embestido por un Honda Civic cuyo conductor dio positivo en un test de alcoholemia.

Detalles del accidente y víctimas

El siniestro ocurrió alrededor de las 17.50 del sábado. Según reportaron medios locales como El Civismo de Luján, tras el impacto, cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján por los bomberos. En el Honda Civic viajaban Gastón Montepeloso, oficial de la Policía Federal, y Romina Riedel.

La trayectoria de los vehículos

Del Chevrolet Prisma fueron derivados Milagros Ludmila Emmi Escalante, de 13 años, y Marcelo Cayetano Emmi, de 38, ambos residentes en General Rodríguez. Testigos del hecho relataron que un Honda Civic y un Audi circulaban a alta velocidad en dirección Luján–Pilar, realizando maniobras peligrosas denominadas ‘picadas’. En un momento dado, el Honda perdió el control y colisionó de frente con el Chevrolet.

Consecuencias del impacto y actuaciones policiales

Tras la colisión, el Audi se dio a la fuga mientras que el Honda terminó su recorrido debajo de unos árboles. El Chevrolet Prisma, en cambio, quedó totalmente destruido en el zanjón central. La mujer, Vanesa Yanina Escalante, quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo y, a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, falleció en el lugar.

