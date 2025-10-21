Una médica, experta en artes marciales, detuvo a un ladrón en una estación de servicio

Una médica, experta en artes marciales, protagonizó durante la madrugada de este lunes un insólito episodio que finalizó con un intento de robo frustrado y el delincuente reducido en plena vía pública.

Según fuentes policiales, la profesional —de apellido Dalale y residente del barrio Centro— estaba tomando un café en la vereda de una estación de servicio situada en la intersección de las avenidas Núñez del Prado y Lugones, en Santiago del Estero. En ese momento, un hombre vestido con jeans negros y remera blanca se acercó sigilosamente, arrebató el iPhone 16 Pro Max que la mujer tenía sobre la mesa y huyó rápidamente del lugar.

El ladrón intentó cruzar una barra que delimita la estación con la avenida Lugones, pero tropezó y cayó. En ese instante, la médica —quien posee formación en artes marciales— reaccionó de inmediato: lo persiguió, lo alcanzó y lo redujo hasta la llegada del personal policial de la Comisaría 2ª.

El agresor fue identificado como Fernando Mansilla. Quedó detenido bajo la acusación de robo en grado de tentativa, mientras que el móvil recuperado fue el teléfono sustraído.