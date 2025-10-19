Una alumna agredió a la directora de una escuela en Mar del Plata y la dejó hospitalizada

Un violento episodio en una escuela primaria de Mar del Plata ha elevado nuevamente las alertas sobre la violencia en el ámbito educativo. En esta ocasión, una estudiante agredió a la directora mientras intentaba detener una pelea entre alumnos.

Detalles del ataque en la Escuela Primaria N°63

La directora, Cecilia Bonillo, del colegio ubicado en el barrio Autódromo, fue víctima de una agresión que le provocó traumatismo de cráneo y múltiples lesiones, lo que obligó su hospitalización. Según informaron desde la institución, la atacante había protagonizado en el pasado otros episodios de violencia, incluyendo uno anterior en el que la directora sufrió una fisura de cadera al intentar intervenir.

Un patrón de violencia preocupante entre alumnos

Fuentes del colegio han indicado que esta no es la primera vez que la estudiante actúa de forma agresiva. “Hace pocos meses fue golpeada cuando se interpuso para proteger a los demás chicos”, expresaron. Además, otros docentes también han sido atacados por la misma alumna, lo que ha suscitado un clima de temor y preocupación entre el personal del establecimiento.

Respuestas institucionales ante la situación

Ante estos incidentes, la dirección del colegio ha comunicado que están trabajando “junto al equipo de inspectores, la jefatura distrital y los equipos de psicología” para abordar la situación. El objetivo es brindar apoyo y protección a toda la comunidad educativa mientras se intenta contener los episodios de ira recurrente de la alumna, que ya había causado lesiones a otras maestras anteriormente.