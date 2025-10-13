Un viaje ineludible por el corazón de la cultura argentina: Destinos que tenés que visitar

Argentina es mucho más que tango y carne. Es un país con una riqueza cultural que se extiende desde la mística andina del Norte hasta la arquitectura europea de su capital, pasando por la impronta jesuítica y la vitivinicultura con historia. Si la intención de tu próximo viaje es sumergirte en las tradiciones, la historia y el arte, preparate: acá te mostramos los destinos culturales más vitales y actualizados que tenés que tener en tu radar.

Buenos Aires: El epicentro vibrante

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es un imán cultural que nunca deja de renovarse. Para 2025, la ciudad mantiene su pulso intenso con una agenda que va más allá de los clásicos.

Teatro y Arquitectura: No podés dejar de visitar el Teatro Colón , una de las salas de ópera más importantes del mundo, y hacer una visita guiada para maravillarte con su arquitectura. Pero también tenés que explorar la Casa Curutchet en La Plata, una joya del Movimiento Moderno y la única obra de Le Corbusier en América del Sur, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (ver en el sitio oficial de UNESCO).

Museos y Noches Culturales: La ciudad celebra anualmente La Noche de los Museos (generalmente en noviembre), un evento masivo y gratuito donde decenas de instituciones abren sus puertas hasta la madrugada. Planificá tu viaje para coincidir con esta experiencia única.

El Norte Andino: Tradición y paisajes milenarios

Salta y Jujuy ofrecen un viaje al pasado y una conexión profunda con la cultura andina precolombina e hispana. Es una región donde el paisaje es un testigo de la historia.

Quebrada de Humahuaca (Jujuy)

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la categoría de paisaje cultural, la Quebrada es ineludible.

Purmamarca: Maravillate con el Cerro de los Siete Colores , una formación geológica que es un ícono visual del país.

Maravillate con el , una formación geológica que es un ícono visual del país. Tilcara: Explorá el Pucará de Tilcara , una fortaleza prehispánica restaurada que te da una idea de la vida de los pueblos originarios. No dejes de visitar el Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM) en Salta, que exhibe los “Niños de Llullaillaco”.

Salta La Linda

La ciudad de Salta mantiene un importante legado colonial.

Peñas Folklóricas: Experimentá una noche de folklore en el Paseo Balcarce, donde las peñas se llenan de música en vivo y gastronomía regional. La Serenata a Cafayate (generalmente en febrero) es otro evento imperdible para los amantes del género.

Córdoba: El legado jesuítico

Córdoba capital y sus alrededores atesoran un patrimonio histórico y religioso de valor universal, también reconocido por la UNESCO.

Manzana Jesuítica: En el corazón de la capital, tenés que visitar este conjunto que incluye la Capilla Doméstica, el Colegio Nacional de Monserrat y la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las más antiguas de Sudamérica.

Estancia Jesuítica Atractivo cultural destacado Alta Gracia Museo Histórico Nacional “Casa del Virrey Liniers” Jesús María Museo Jesuítico Nacional (historia de la vid y el vino) Santa Catalina Iglesia con estilo barroco imponente Caroya La primera de las estancias (1616) La Candelaria Antigua hacienda serrana en la Pampa de San Luis

Cuyo y Patagonia: Historia y Arte Rupestre

La inmensidad argentina también guarda tesoros culturales en sus paisajes más extremos.

Ruta del Vino y la Historia (Mendoza): Si bien es famosa por sus vinos, la cultura vitivinícola es un pilar histórico. Podés hacer enoturismo en bodegas centenarias que cuentan la historia de la inmigración y la adaptación al clima árido. El Puente del Inca en Los Andes es un hito cultural y geológico dentro del Qhapaq Ñan (Sistema Vial Andino) , otro bien cultural transnacional reconocido por la UNESCO.

Misiones: La impronta Guaraní y los Jesuitas

En el Noreste, la selva misionera no solo alberga las Cataratas del Iguazú, sino un valioso patrimonio histórico.