Un viaje de lujo a las bodegas de Mendoza genera polémica por su costo: $15 millones

Una promoción de viaje premium a las bodegas de Mendoza ha causado revuelo en la red social X, debido a su exorbitante costo. La oferta, que incluye un paquete de tres días, ha suscitado controversia entre los usuarios, que debaten la viabilidad de invertir esa suma para un viaje corto.
Detalles de la Oferta
El usuario @shutupmax_ publicó que la excursión tiene un precio de $15 millones, lo que ha generado asombro y críticas. Esta oferta integral incluye:
- Vuelo privado desde San Fernando, Provincia de Buenos Aires
- Transfer entre bodegas
- Almuerzos y cenas en establecimientos vitivinícolas
- Vuelo en helicóptero
- Charlas con los winemakers de destacadas bodegas locales
Reacciones en Redes Sociales
La cifra ha desatado un intenso debate en la plataforma, donde varios usuarios argumentan que, con esa cantidad de dinero, se podría realizar un viaje a Europa por más de un mes. Los comentarios reflejan una preocupación generalizada por el elitismo en el turismo y la posibilidad de accesibilidad a experiencias similares sin romper el banco.
Vi que arman un vajecito a Mendoza para comer y beber en unas bodegas por tres días. Todo medio premium. Pensé que iba a ser caro. Averiguo. $15M.
— Max (@shutupmax_) August 27, 2025
Impacto en la Industria Turística
La repercusión de esta oferta puede tener efectos significativos en la percepción del turismo de lujo en el país. Especialistas en el ámbito del turismo destacan que si bien el segmento de viajes premium está en crecimiento, una promoción tan costosa podría alejar a un público más amplio que busca disfrutar de las maravillas de Mendoza sin incurrir en gastos excesivos.
A medida que el debate continúa, la industria observa atentamente cómo esta controversia podría redefinir las estrategias de comercialización y la accesibilidad de experiencias vinícolas en el futuro.