Un viaje al pasado: Una formación histórica con locomotora a vapor llegará a Chascomús este sábado

Francisco Díaz
locomotora a vapor llega a chascomus

Este sábado 4 de octubre, a las 10:17 horas, partirá desde la estación Plaza Constitución una formación ferroviaria histórica que promete despertar la nostalgia y el interés de grandes y chicos. El viaje incluirá paradas en Temperley (10:38), Alejandro Korn (11:15) y Brandsen (11:45), con llegada programada a la ciudad de Chascomús a las 12:47 horas.

La formación estará compuesta por piezas de gran valor patrimonial y ferroviario:

  • Una máquina a vapor Clase 12E 3925, construida en 1927 para el Ferrocarril Sud.
  • Una locomotora diésel General Electric U13-C 6016 de 1962.
  • Un coche Pullman Hitachi SP625 de 1962.
  • Dos coches Pullman Werkspoor PA 440 y 441, además de un furgón postal, todos de 1953.
  • Un furgón de cola BK de 1927.

El arribo a Chascomús no solo será un acontecimiento ferroviario. La jornada contará también con una exposición de vehículos clásicos organizada por el Club de Autos Antiguos Clásicos, Motos y Antigüedades de Chascomús (Caacmach), junto a la participación del grupo Scout Güemes y diversos puestos gastronómicos que acompañarán la celebración.

