Un vecino de Dolores ganó más de $100.000.000 en la Quiniela Plus

El pozo millonario de la Quiniela Plus ha sido ganado en la ciudad de Dolores. Con una combinación afortunada de 8 aciertos, el ganador se ha llevado un premio asombroso de más de $108 millones.

La boleta ganadora fue vendida en la agencia “Negro el Ocho”, situada en la esquina de Pellegini y Vucetich de la citada ciudad.

Miguel Angelinetti, titular de la agencia desde hace más de 20 años, expresó: “Estamos viviendo una emoción tremenda. El pueblo está revolucionado, el ganador todavía no ha aparecido”. Además, añadió que esta no es la primera vez que su agencia vende un premio millonario, ya que el año pasado vendieron dos premios de Chance Plus y uno muy importante de Quiniela Plus en el 2005.

La combinación ganadora se registró en el sorteo 12106, llevado a cabo ayer a las 21 hs, con los números 02-14-15-33-37-49-66-90. Es importante destacar que la Quiniela Plus sortea de lunes a sábados con la Quiniela nocturna, ofreciendo tres variantes de juegos: Plus, Super Plus y Chance Plus.

En lo que va del año, la Quiniela Plus ha entregado más de $408 millones en premios en todo el territorio bonaerense, consolidando su posición como una de las loterías más generosas de la región. ¡Felicidades al afortunado ganador de Dolores!

