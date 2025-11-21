Un vecino de 84 años fue hallado sin vida en su domicilio en Chascomús

Francisco Díaz

En las últimas horas, un vecino de 84 años de la ciudad de Chascomús fue encontrado sin vida dentro de su vivienda. El hallazgo se produjo luego de un aviso telefónico que alertó a las autoridades sobre la situación.

Ante la denuncia, personal policial acudió de inmediato al domicilio y constató el fallecimiento. De acuerdo con fuentes oficiales, se dio intervención a la UFI de turno y se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”, siguiendo los procedimientos establecidos para estos casos aunque se presume que se trataría de un caso de autodeterminación.

Asimismo, se informó que se brindó acompañamiento a los familiares del hombre en este momento de profundo dolor. Peritos y efectivos llevan adelante las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del hecho.

Noticia en desarrollo.

