Un turista está grave luego de ser golpeado por una ola en Pinamar

Un hombre de 71 años lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Pinamar tras sufrir una fuerte lesión en las cervicales y haber aspirado agua, cuando una ola lo revolcó ayer. Sucedió en una playa de Ostende, fue un día de marea fuerte que resultó con decenas de heridos.

Múltiples escenas de rescate sucedieron ayer en lo que fue el primer día de calor fuerte de la temporada. Más allá del turista en estado crítico, otros cinco, fueron trasladados al hospital municipal de Pinamar.

¿Qué dijeron el Personal de Salud y Seguridad de Pinamar sobre el hecho?

"El herido sufrió una lesión a nivel de columna cervical que daña la médula con compromiso de vida”, explicó el secretario de Salud municipal, Eduardo D’Agostino. Además, señaló que el hombre, proveniente de Rosario, aspiró agua mientras estaba inconsciente en el mar. "Se encuentra en terapia en observación, su siuación es delicada", manifestó el Funcionario.

Esteban Maggi, jefe de seguridad en Playas de Pinamar, explicó que "no es que el mar esté peligroso. Las olas no están descontroladas, pero hay que tomar conciencia de los riesgos y tomar recaudos. De hecho, en la playa en la que se accidentó el rosarino no había prohibición para bañarse en el mar."

“El mejor consejo para la gente es que pregunten a la persona que está en el puesto de guardavidas qué recaudos tomar y que evacúen todas las consultas que tengan”, agregó Maggi.