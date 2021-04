Un intendente le pidió a Kicillof una cuarentena dura de 15 días

El intendente de Ensenada, Mario Secco, le pidió a Axel Kicillof realizar una cuarentena dura de 15 días. La finalidad del pedido es para que “no exploten los hospitales“.

El jefe comunal de Ensenada contó que le solicitó al gobernador Kicillof restringir la circulación en la ciudad desde las 20 horas. “Le pedí al gobernador que queríamos cerrar a las 20. Estamos convencidos que a las 00 horas todos tenemos que estar durmiendo porque esto es una ciudad industrial”, señaló Secco.

Asimismo, mencionó que acompañará las medidas de Nación y Provincia, pero consideró insuficientes las restricciones que están vigentes hasta el 30 de abril. “No nos sirve las 23 o las 00 horas. Al paso que vamos, estaremos complicados, chocamos”, enfatizó en su defensa por la cuarentena dura.

‼️Nuestra verdadera preocupación es la salud del pueblo ensenadense. Por eso desde el minuto cero de pandemia no especulamos y trabajamos fuertemente junto a Nación y Provincia para detener la propagación del COVID. https://t.co/CBWD10h3ev — Mario Secco (@MarioSeccoOK) April 9, 2021

“Si todos los argentinos nos guardamos durante 15 días adentro de casa, todos sabemos que el virus se muere, pero eso es imposible. Por lo menos bajemos los contagios”, agregó el intendente ensenadense.

“Prefiero que alguno me putee por las medidas que tomamos y no seguir con este ritmo de contagio. No quiero andar juntando muertos por las calles. Hay que hacer un toque de queda a las 20 horas para parar la circulación“, cerró el funcionario.