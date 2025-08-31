banner ad

Un hombre murió en la vía pública tras intentar robarle el arma reglamentaria a un policía

Eric Olivera
Vuelco en Ruta 20: dos autos chocaron y solo hubo lesiones leves entre los ocupantes

El barrio de La Boca vive una jornada de conmoción tras un hecho violento ocurrido en la mañana de este sábado. Un hombre habría intentado robarle el arma reglamentaria a un policía que estaba de consigna y el oficial lo mató.

Espacio Publicitario

El episodio tuvo lugar a las 6:37 de la mañana en la intersección de Necochea y Olavarría. En ese momento, el oficial, que trabaja en la Comisaría Vecina 4D y estaba de consigna en un domicilio, se vio sorprendido por la presencia de un hombre armado.

Santa Rosa y su tormenta: La historia y la leyenda
Mirá también:

Santa Rosa y su tormenta: La historia y la leyenda

El agresor abordó al efectivo mientras este se encontraba parado. Con un arma en mano, lo amenazó para que le entregara su armamento. En medio de la situación, se produjo un forcejeo que culminó con el oficial disparando varias veces en defensa propia.

Espacio Publicitario

La llegada del SAME fue inmediata, pero los médicos confirmaron que no pudieron hacer nada para salvar la vida del agresor, quien fue declarado fallecido en el lugar del incidente.

Las circunstancias del enfrentamiento se encuentran bajo investigación, a la espera de declaraciones de testigos y la revisión de cámaras de seguridad en la área.

La comunidad de La Boca se encuentra atónita ante estos hechos de violencia, que se suman a un contexto de preocupación por la seguridad en la zona. La policía ha reforzado su presencia en el área, mientras que las autoridades locales han expresado su compromiso en la investigación de lo sucedido.

Spagnuolo teme por su vida y evalúa ser “arrepentido” en la causa por supuestas coimas
Mirá también:

Spagnuolo teme por su vida y evalúa ser “arrepentido” en la causa por supuestas coimas
Compartir este artículo
cuenta dni beneficios descuentos nuevos
Cuenta DNI descuentos en septiembre: Estos son los beneficios confirmados para el mes
Provincia
tormenta santa rosa
Santa Rosa y su tormenta: La historia y la leyenda
Nacionales Provincia
Cuenta DNI Banco Provincia de Buenos Aires
Banco Provincia lanza descuentos especiales para celebrar su aniversario en septiembre
Provincia
auh anses creditos nuevos
AUH en septiembre 2025: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios y cuándo se paga?
Anses
fresco ne
Sábado inestable y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?
Provincia
Messi juega su último partido de Eliminatorias en Argentina y los hinchas se preparan para la despedida
Nacionales
Límite de transferencia Cuenta DNI
Creció el uso de Cuenta DNI para invertir los pesos: más de 60 mil argentinos ya hacen plazos fijos al 52%
Provincia

Más leídas