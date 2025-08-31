Un hombre murió en la vía pública tras intentar robarle el arma reglamentaria a un policía

El barrio de La Boca vive una jornada de conmoción tras un hecho violento ocurrido en la mañana de este sábado. Un hombre habría intentado robarle el arma reglamentaria a un policía que estaba de consigna y el oficial lo mató.

El episodio tuvo lugar a las 6:37 de la mañana en la intersección de Necochea y Olavarría. En ese momento, el oficial, que trabaja en la Comisaría Vecina 4D y estaba de consigna en un domicilio, se vio sorprendido por la presencia de un hombre armado.

El agresor abordó al efectivo mientras este se encontraba parado. Con un arma en mano, lo amenazó para que le entregara su armamento. En medio de la situación, se produjo un forcejeo que culminó con el oficial disparando varias veces en defensa propia.

La llegada del SAME fue inmediata, pero los médicos confirmaron que no pudieron hacer nada para salvar la vida del agresor, quien fue declarado fallecido en el lugar del incidente.

Las circunstancias del enfrentamiento se encuentran bajo investigación, a la espera de declaraciones de testigos y la revisión de cámaras de seguridad en la área.

La comunidad de La Boca se encuentra atónita ante estos hechos de violencia, que se suman a un contexto de preocupación por la seguridad en la zona. La policía ha reforzado su presencia en el área, mientras que las autoridades locales han expresado su compromiso en la investigación de lo sucedido.